Отборът на рибарите, който стана шампион

Футболните чудеса все още съществуват във времена, в които все по-осезаемо властват парите! Поредното доказателство идва от Швеция, където скромният Мялби стана шампион 3 кръга преди края след 2:0 над гранда Гьотеборг. Скромният отбор представлява рибарското селце Халевик, чийто население е около 800 души.

Така за пръв път в своята 86-годишна история, Мялби поставя трофей в своята витрина и през сезон 2026/27 ще участва в предварителните кръгове на Шампионска лига.

Никога досега титлата в Алсвенскан не е печелена от град с толкова малко неселение.

Постижението е сравнимо донякъде с това на Лестър от сезон 2015/16, когато „лисиците“ триумфираха в Шампионска лига. По ирония на съдбата по времето, когато Джейми Варди вдигна титлата на Англия, скромният скандинавски тим се спаси в последния кръг от изпадане…в четвърта дивизия.

Klub kecil bernama Mjällby AIF, berasal dari desa nelayan dengan penduduk kurang dari 1.500 orang, menciptakan dongeng nyata 🤯



Mereka resmi menjadi juara Liga Swedia untuk pertama kalinya, tujuh tahun yang lalu mereka bermain di divisi ketiga. 🏆🇸🇪

pic.twitter.com/4pLTRtW24q — FaktaBola (@FaktaSepakbola) October 20, 2025

Следват две поредни промоции в периода 2018-19, а в основата на промяната се явява местният бизнесмен Магнус Емеус, който става президент през 2015-а.

Клубът постигна успеха си благодарение на интелигентен скаутинг и модерна аналитична стратегия, въпреки минималния бюджет в сравнение с грандове като Малмьо и Хамарби.

Няма как да не се спомене и старши треньорът Андерс Торстенсон, който е директор на училище. Специалистът загуби само един мач през сезона, а отборът събра 66 точки, с една по-малко от рекорда на Малмьо в 101-годишната история на шампионата.

„Никога не съм вярвал, че това ще се случи в живота ми“, сподели развълнуваният Бергстрьом, който в третия си престой в клуба донесе най-голямата радост на привържениците. „Толкова съм благодарен на този отбор – доказахме, че колективът може да стигне изключително далеч.“