Отборът на рибарите, който стана шампион

Футболните чудеса все още съществуват във времена, в които все по-осезаемо властват парите! Поредното доказателство идва от Швеция, където скромният Мялби стана шампион 3 кръга преди края след 2:0 над гранда Гьотеборг. Скромният отбор представлява рибарското селце Халевик, чийто население е около 800 души.
Така за пръв път в своята 86-годишна история, Мялби поставя трофей в своята витрина и през сезон 2026/27 ще участва в предварителните кръгове на Шампионска лига.
Никога досега титлата в Алсвенскан не е печелена от град с толкова малко неселение.
Постижението е сравнимо донякъде с това на Лестър от сезон 2015/16, когато „лисиците“ триумфираха в Шампионска лига. По ирония на съдбата по времето, когато Джейми Варди вдигна титлата на Англия, скромният скандинавски тим се спаси в последния кръг от изпадане…в четвърта дивизия.
Klub kecil bernama Mjällby AIF, berasal dari desa nelayan dengan penduduk kurang dari 1.500 orang, menciptakan dongeng nyata 🤯— FaktaBola (@FaktaSepakbola) October 20, 2025
Mereka resmi menjadi juara Liga Swedia untuk pertama kalinya, tujuh tahun yang lalu mereka bermain di divisi ketiga. 🏆🇸🇪
pic.twitter.com/4pLTRtW24q
Следват две поредни промоции в периода 2018-19, а в основата на промяната се явява местният бизнесмен Магнус Емеус, който става президент през 2015-а.
Клубът постигна успеха си благодарение на интелигентен скаутинг и модерна аналитична стратегия, въпреки минималния бюджет в сравнение с грандове като Малмьо и Хамарби.
Няма как да не се спомене и старши треньорът Андерс Торстенсон, който е директор на училище. Специалистът загуби само един мач през сезона, а отборът събра 66 точки, с една по-малко от рекорда на Малмьо в 101-годишната история на шампионата.
„Никога не съм вярвал, че това ще се случи в живота ми“, сподели развълнуваният Бергстрьом, който в третия си престой в клуба донесе най-голямата радост на привържениците. „Толкова съм благодарен на този отбор – доказахме, че колективът може да стигне изключително далеч.“
🇸🇪 From a tiny fishing village to the summit of Swedish football!— 365Scores (@365Scores) October 20, 2025
Mjällby AIF, hailing from a community of just 1,485 people, have defied every odd and written a fairytale for the ages. Tonight, after beating Göteborg, they are crowned Swedish champions for the first time in… pic.twitter.com/VfwcMmd4Wx