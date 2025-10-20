Наш национал с тежка контузия

Българският национал Иван Дюлгеров е аут до края на сезона заради тежка контузия. Играчът на молдовския Шериф е със скъсани кръстни връзки на коляното, разкри неговият старши треньор Вадим Скрипченко. Отсъствието му срещу Спартаний направи впечатление на журналистите, които след победата на лидера с 5:0 се поинтересуваха от случващото се с родния страж.

„Медицинското изследване, което направихме, показа травма на кръстни връзки на коляното. За съжаление, Иван няма да може да ни помогне до края на сезона", разкри специалистът.

Дюлгеров има 10 двубоя за първенство дотук през кампанията, в които е записал 5 „сухи мрежи“. Тимът му е лидер с 38 точки, на 4 от втория Зимбру.

Родният футболист премина в гранда от Молдова през лятото, след като се оказа със статут на ненужен в ЦСКА. При „червените“ той изкара само сезон, но бе обвинен, че в навечерието на мача с Черно море за Купата на България е посетил хотела на бившите си съотборници.

