Митов и Абърдийн бият в Шотландия

Димитър Митов бе титуляр, а Абърдийн записа важна победа в шотландския Премиършип при 1:0 над Сейнт Мирън като гост. Единственият гол в мача бе дело на бившия играч на Милан – Марко Лазетич.

Сръбският нападател вкара за „доновете“ в шестата минута на добавеното време. С гола на Лазетич Абърдийн събра 7 точки от осем мача в шотландския елит.

След няколко дни Абърдийн и Митов ще пътуват недалеч от България. „Доновете“ гостуват на АЕК Атина в двубой от основната фаза на Лига на конференциите.