Хари Кейн стана Джеймс Бонд! Англичанинът използва изкуствения интелект, за да публикува в официалния си профил куп снимки като от филмите за прочутия агент 007. На тях нападателят на Байерн се държи за хеликоптер, ходи между лазерни лъчи и се спуска с парашут. Облечен е в типичния за Бонд черен костюм с бяла риза и папионка.

„Изпълнявам моята филмова мечта – написа Кейн. - С малко помощ от изкуствения интелект. Пробвайте и вие!“

Когато Байерн привлече капитана на Англия, го представи във видео, което наподобяваше филмите за непобедимия британски агент.

Кейн се разписа при победата на баварците с 3:2 като гост на Унион в осминафинал за Купата на Германия. Грандът стига финалната осмица на турнира за първи път от 2020 година насам. Двубоят беше куриозен – Унион вкара четири от головете! Два в своята врата и два от дузпа. Леополд Кверфелд стана първият футболист, който два пъти се разписа от бялата точка срещу Мануел Нойер в неговия мач №906.

Рани Кедира, капитанът на Унион, обвини Байерн, че накрая е бавил играта. На мушката беше халфът Александър Павлович, който се хвана за крака в края на първото полувреме.

Българският национал Фабиан Нюрнбергер не беше в групата на Дармщад, който загуби с 0:2 като гост на Фрайбург в друг мач от Купата на Германия.