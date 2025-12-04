Валенсия с пълна подкрепа за Любо Пенев, медиите в Испания го нарекоха най-харизматичният спортист на 90-те

Валенсия чрез своята Асоциация на футболистите стартира кампания за събиране на средства, които ще бъдат предоставени за лечението на Любослав Пенев.

Легендата и бивш капитан на испанския клуб се намира в германска клиника, след като е диагностициран с рак на бъбреците.

В информацията на Marca се посочва, че състоянието на славния нападател е много тежко. Изданието се позовава на източници от обкръжението на Пенев и твърди, че на този етап лекарите изключват химиотерапия. Така единствената опция е операция, оценена на приблизително 300 000 евро.

"Валенсия и бивши съотборници на Пенев са решени да координират усилията си за набиране на необходимата сума чрез дарения. Инициативата на клуба вече е получила подкрепа и на други асоциации, включително бившите тимове на Любо - Атлетико Мадрид, Селта и Компостела", се посочва в публикацията.

Изданието припомня, че Ел Голеадор е един от най-харизматичните нападатели в испанския футбол през 90-те.

"Той започва в ЦСКА, преди да направи скок в Ла Лига и да остави своята следа във Валенсия, Атлетико Мадрид, Селта и Компостела. С Атлетико печели титлата и купата през 1996 година."

"След края на кариерата си той става треньор и води ЦСКА, националния отбор и различни български клубове. Вторият отбор на Валенсия е единственото му назначение извън граница, а на "Местая" продължава да бъде високо ценена фигура", отбелязва испанското издание Marca.

Пенев вече пребори тежко заболяване през 1994 година, когато е диагностициран с рак на тестисите във Валенсия. Това го спира от участие на историческото световно първенство в САЩ, където България се класира четвърта.

Медиите в Испания публикуват и местна дарителска сметка, като призовават към дарение частни лица, публични и частни институции.

IBAN: ES23 3159 0078 5727 8681 8225

"Труд news" припомня, че преди броени дни съпругата му Кристина също разкри дарителска сметка за лечението му.

"Днес една от най-големите български легенди се бори за живота си. Любослав Пенев ни е дарявал победи, гордост и сила - сега ние трябва да му дадем надежда. Моля ви, нека застанем рамо до рамо и протегнем ръка на човек, който никога не спря да дава за България. От съпругата", написа Кристина Мицева.

В момента тя се намира неотлъчно до него в Германия, както и двамата му сина Никълъс и Любо-Младши.

КАК ДА ПОМОГНЕМ

IBAN: BG52BUIN95611000776024

Титуляр: Кристина Юлиянова Мицева

Основание: Дарение за лечение на Любослав Младенов Пенев