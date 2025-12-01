Откриха дарителска сметка лечението на Любо Пенев - ето как да помогнем

Съпругата на бившия футболист и треньор Любослав Пенев отправи апел за помощ.

Тя публикува дарителска банкова сметка и помоли всеки, който има възможност и желание да помогне в битката за неговото лечение.

Късно снощи, 30 ноември, стана ясно, че състоянието на Пенев е критично. Той е приет в изтъкната онкоболница в Германия, а диагнозата му е рак на единия бъбрек.

"Труд news" научи, че лечението на Пенев възлиза на около 150 000 евро месечно - сума, която семейството му не може да си позволи.

"Днес една от най-големите български легенди се бори за живота си. Любослав Пенев ни е дарявал победи, гордост и сила - сега ние трябва да му дадем надежда. Моля ви, нека застанем рамо до рамо и протегнем ръка на човек, който никога не спря да дава за България.

От съпругата", написа Кристина Мицева. В момента тя се намира неотлъчно до него в Германия, както и двамата му сина Никълъс и Любо-Младши.

Призивът бе публикуван и в официалната страница на знаменития футболист, носил фланелката на "Атлетико Мадрид" и "Валенсия".

КАК ДА ПОМОГНЕМ

Нашата дарителска сметка:

IBAN: BG52BUIN95611000776024

Титуляр: Кристина Юлиянова Мицева

Основание: Дарение за лечение на Любослав Младенов Пенев