Йоанис Питас иска да остане в ЦСКА

Макар и малко загадъчно, Йоанис Питас обяви, че иска да остане в ЦСКА и да изпълни договора си. Кипърският национал се ожени малко преди Коледа за дългогодишната си приятелка. В родината си нападателят говори какво смята да прави, след като се появиха информации за сериозен интерес от Близкия Изток и предложение от 1 милион долара заплата.

„Като малък бях скромен, продължавах да работя и винаги мислех за това – каза Питас. - Имах съмнения, но вярвах в себе си. Винаги съм искал да бъда футболист и да играя в чужбина. Рано е да се завръщам в родината си, но не изключвам нито един отбор. Засега съм в ЦСКА, ще видим какво ще стане в бъдеще. Искам да продължа да играя в чужбина и да подпиша още един договор, когато този с ЦСКА изтече.“

Питас дойде миналата зима от Швеция и веднага се превърна в голмайстор на „червените“. През есенния полусезон обаче Леандро Годой го „смени“ като основен голмайстор на ЦСКА, а кипърецът изпусна също две дузпи.