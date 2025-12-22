ЦСКА събра ветерани на коледен банкет

ЦСКА събра славни ветерани на коледен банкет във Военния клуб. Един до друг седнаха велики имена от историята като Стойчо Младенов, Георги Велинов, Лъчезар Танев, Георги Илиев и Радослав Здравков. От страна на „червените“ беше главният скаут Методи Томанов, който е бил съотборник на всички. Присъстваше и директорът Михаил Александров, играл за кратко в ЦСКА през новия век.

„Важното е, че клубът сега е във възход – каза Валентин Михов, първият „червен“ президент в демократично време. - За ЦСКА престоят хубави моменти. Ако не сме на първо място, за нашия клуб е провал. След 30 и повече години бях поканен на среща от изпълнителния директор Вангел Вангелов.“

„От гледна точка на базата, това е най-хубавата година за ЦСКА – добави Георги Илиев. - Когато си направим дома, можем да имаме претенции за титли. В ЦСКА всичко освен шампион е загуба.“