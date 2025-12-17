Телевизионният Стоичков в риалити формат

Автор: Труд
Футбол БГ

Над 250 души се явиха на кастинг, за да се опитат да бъдат телевизионен клонинг на Христо Стоичков. На 11 януари ще започне риалити формат „Вече играеш... Стоичков“ в ефира на Нова. Победителят от него ще изиграе главната роля в „Стоичков – Филмът“. Идеята на продукцията е да бъде национален проект, но ще представи България и на световната сцена.

Претендентите за ролята ще минат не просто през кастинг, а през истинска школа, която ще им помогне да надградят качествата си. Журито, което ще избере телевизионият Стоичков, е в състав Аня Пенчева, Мартин Макариев и Владимир Памуков. Във всеки епизод от риалитито ще се присъединяват популярни личности, които са имали възможност да се докоснат до кавалера на „Златната топка“.

