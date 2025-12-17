Телевизионният Стоичков в риалити формат

Над 250 души се явиха на кастинг, за да се опитат да бъдат телевизионен клонинг на Христо Стоичков. На 11 януари ще започне риалити формат „Вече играеш... Стоичков“ в ефира на Нова. Победителят от него ще изиграе главната роля в „Стоичков – Филмът“. Идеята на продукцията е да бъде национален проект, но ще представи България и на световната сцена.

Претендентите за ролята ще минат не просто през кастинг, а през истинска школа, която ще им помогне да надградят качествата си. Журито, което ще избере телевизионият Стоичков, е в състав Аня Пенчева, Мартин Макариев и Владимир Памуков. Във всеки епизод от риалитито ще се присъединяват популярни личности, които са имали възможност да се докоснат до кавалера на „Златната топка“.