Италианският Удинезе набеляза Леандро Годой за трансфер. Авторитетният сайт „Тутомеркато“ твърди, че клубът ще се опита да купи нападателя на ЦСКА през януари. Удинезе би изчакал и до лятото, за да вземе аржентинския голаджия.

Годой се превърна в гарант за много от победите на „червените“ в края на годината. А Удинезе привлече през лятото полския национал Якуп Пьотровски, който стана единица мярка за класа в Лудогорец.

ЦСКА пусна свое приложение за мобилни телефони. Всеки фен може да бъде съпричастен с живота в клуба, да участва в различни викторини и да пазарува в онлайн магазина.