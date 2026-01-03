България скърби за Димитър Пенев

Бълтария потъна в скръб от кончината на Димитър Пенев. Треньор №1 на ХХ век си отиде на 80 години. ЦСКА и Левски се обединиха в мъката, въпреки е са вечни съперници.

Христо Стоичков: Патриархът на футбола ни

Великан! Най-великият! Патриархът на футбола ни! Човекът, който ни направи четвърти в света! Човекът, който изгради десетки от нас като личности и спортисти! Почивай в мир, Старши! Никога няма да бъдеш забравен!

Красимир Балъков: Мой учител и ментор

Отиде си един от моите учители и ментори! Човек, който винаги е бил за мен еталон на доброта, такт и невероятен усет за футбола! Умееше да вижда таланта и да дава път за развитие! Несравним! Името му остава изписано със златни букви в историята на българския футбол! Загубата е огромна!

ЦСКА: Сърцата ни кървят, болката е неутешима

С огромна тъга и непрежалима мъка ви информираме за кончината на Димитър Пенев. Той ни напусна на 80-годишна възраст. Губим едно от най-великите имена в историята на ЦСКА, на българския футбол и на България... Сърцата ни кървят, а болката ни е неутешима.

Горди сме, че той бе един от нас. Че беше нашият пример, нашият вдъхновител, нашият герой. Че беше нашият Чичо Митко.

Той ще остане завинаги в историята не само с великия си футболен път. Той бе баща и утеха за всички нас, упование и верен другар в трудните моменти и неизчерпаем извор на позитивна енергия за всички, които имаха привилегията да се докоснат до него. Единствен и неповторим – великият Димитър Пенев винаги ще е до нас – в спомените, в ежедневието, в мислите ни!

Стратега завинаги ще остане символ на червената идея – като футболист и като треньор. С екипа на ЦСКА той изигра 329 мача, спечели 7 шампионски титли на България и 5 Купи на Съветската армия, а два пъти бе избран за Футболист №1 на страната.

Като треньор и помощник-треньор Димитър Пенев е част от едни от най-славните европейски вечери в историята на ЦСКА – отстраняването на Нотингам и Ливърпул и достигането до полуфинал за КЕШ през 1982 г., както и полуфинала за КНК през 1989 г.

Върхът в треньорската му кариера остава незабравимото лято на 1994 г., когато изведе националния отбор на България до историческото четвърто място на Световното първенство в САЩ – постижение, което завинаги ще го нареди сред най-великите.

Димитър Пенев бе обявен за треньор №1 на България за ХХ век, носител на орден „Стара планина“ – първа степен и почетен гражданин на София.

Нека днес сведем глава за бащата на ЦСКА.

Нека да кажем огромно: Благодаря! Светъл ти път, великане!

Никога няма да те забравим! Димитър Пенев, завинаги един от нас!



Левски: Остави наследство, което надхвърли клубните граници



ПФК „Левски“ изказва своите искрени съболезнования на семейството и близките му, както и на ПФК „ЦСКА“ и цялата футболна общност.

Димитър Пенев остава една от най-значимите фигури в историята на българския футбол – както като футболист, така и като треньор. Под негово ръководство през 1994 година България постига най-големия си успех на световната сцена – четвърто място на Световното първенство в САЩ. Двукратен носител на приза „Футболист №1 на България“, с 90 мача за националния отбор, а през 1996 година е обявен и за „Треньор №1 на България за ХХ век“.

Димитър Пенев остави наследство, което надхвърля клубните граници. Поклон пред паметта му!