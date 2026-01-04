Фенове искат Сектор „Г“ да се казва „Димитър Пенев“

Стотици фенове призова сектор „Г“ на напълно реконструирания стадион да се казва „Димитър Пенев“. Подобна практика има в Англия, където най-именитите трибуни са кръстени на все още живи хора – сър Алекс Фъргюсън на „Олд Трафорд“ и сър Кени Далгиш на „Анфилд“.

Пенев е може би най-голямата и обичана легенда в историята на ЦСКА. Като футболист е 7-кратен шампион, като треньор – трикратен. Общо девет пъти е печелил Купата на България и два пъти Суперкупата. Има титла и с Локомотив (София) в далечната 1964 година.

Цяла нощ фенове на ЦСКА прииждаха към стадион „Българска армия“, за да запалят свещ или да оставят любим предмет пред двете снимки на Пената – като играч и треньор. Поклонението пред великия българин ще бъде на националния стадион „Васил Левски“ в понеделник от 10 часа. Най-вероятно Пенев ще бъде погребан в родното Мировяне, където стадионът носи неговото име.