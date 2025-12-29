Левски се освободи от словак

Левски направи първа раздяла в паузата между двата полусезона. От отбора си тръгва халфът Патрик Мислович. Словакът така и не се наложи на стадион „Георги Аспарухов“. Със синята фланелка Мислович изигра 46 мача, в които вкара само два гола. Треньорът Хулио Веласкес видимо не разчиташе на словака, откакто дойде на поста. Мислович пристигна в Левски в началото на 2024 година и реално се задържа само 12 месеца.

Израелският Макаби (Хайфа) е възобновил интереса си към национал Марин Петков. За такъв се заговори през лятото, но тогава до сделка не се стигна. Тогава към Петков имаше запитвания от полския Ракув и италианския Монца. Според сайта „Трансфермаркт“ цената на халфа е 3,5 милиона евро. През сезона Петков изигра 27 мача, в които вкара 9 гола и направи две асистенции.