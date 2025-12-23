Наско Сираков обеща за Коледа: Трофеите ще дойдат

Наско Сираков, собственикът на Левски, обеща в предколедно обръщение, че трофеите ще дойдат на „Герена“.“

„Във футбола има победи и загуби, но е важно да не спираме да работим – заяви легендарният голмайстор. - На фона на щастливите моменти от 2025 година е важно да си спомняме къде бяхме. И че не трябва да приемаме всичко днес като даденост. Последните седмици ни показаха, че пътят е трънлив и затова сега трябва да сме разумни и единни. Пазете треньора и играчите. Пазете Левски. Сега е истинският период на спокойствие, когато имам възможност да прекарам празниците със семейството си, без да се притеснявам дали клубът ще оцелее. Още не смея да го кажа на глас, но сме на прав път. Трофеите ще дойдат, защото имаме отбор, който не е само вярва, но е и способен да печели титли.“