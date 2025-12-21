Ерлинг Холанд – невиждан феномен

Ерлинг Холанд е невиждан за футбола феномен! И съревнованието му с Килиън Мбапе в следващите години ще е подобно на това между Кристиано Роналдо и Лионел Меси в последните две десетилетия.

Холанд изригна с нови два гола за Манчестър Сити за 3:0 над Уест Хем и след това показа в социалните мрежи видео как яде с ръка огромна пържола. Нападателят стана едва четвъртият футболист в историята на Висшата лига, който до Коледа е отбелязал 19 гола само във Висшата лига. Преди него го направиха Анди Коул, Кевин Филипс и Луис Суарес. За десети път от 17 мача през сезона в английския елит Холанд открива резултата за Сити. Второто попадение на тарана беше под №104 във Висшата лига, с което задмина Кристиано Роналдо. На португалеца му трябваха 236 мача за Манчестър Юнайтед, за да стигне до 103. А на Холанд – само 122 двубоя за 104.

Българският национал Илия Груев получи няколко минути при голяма победа на Лийдс – 4:1 срещу доста силния през цялата година Кристъл Палас, актуален носител на Купата на Англия. Всички попадения за „белите“ паднаха след статични положения. Груев все още се лута между титулярното място, резерва и въобще да не влезе, както бе в последните два мача. Доминик Калвърт-Люин стана първият футболист на Лийдс след австралиеца Марк Видука, вкарал в пет поредни мача във Висшата лига.

В битката за титлата Арсенал ще празнува Коледа на първо място. „Артилеристите“ сразиха Евертън с 1:0 като гост с гол на новия си нападател Виктор Гьокереш. Историята обаче не говори хубаво добре за Арсенал – в нито един от петте пъти, когато това се случи в историята на Висшата лига, отборът не стана шампион в края на сезона.

Страх от тежка контузия разтърси Ливърпул. Най-скъпият в историята Александър Исаак вкара гол за 2:1 срещу Тотнъм и минути по-късно падна на земята. Съотборниците му веднага го заобиколиха, но се виждаше, че изпитва силна болка в левия крак. Откакто премина от Нюкасъл в Ливърпул, шведският национал постоянно е преследван от контузии. Попадението на Уго Екитике донесе успеха на „червените“, които изглежда са забравили за кризата.