Левски - Лудогорец и ЦСКА - ЦСКА 1948 за купата

Жребият събра Левски и Лудогорец, както ЦСКА и ЦСКА 1948 в четвъртфиналите за Купата на България. Двата гранда на футбола ни ще бъдат домакини на мачовете. Реванши няма да има. Левски и Лудогорец ще играят също за Суперкупата на България на 3 февруари, а в същия месец ще има и двубой между тях за първенството.

Жребият реши да има и пловдивско дерби, в което Локомотив да е домакин на Ботев. Първият мач на "Лаута" през този сезон не се доигра, след като вратарят на "канарчетата" беше ударен с бутилка и отборът му спечели служебна победа.

Жребий за четвъртфиналите

Локомотив (Пд) - Ботев (Пд)

Ботев (Вр) - Арда

ЦСКА - ЦСКА 1948

Лудогорец - Левски