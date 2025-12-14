Краси Балъков откри музей-ресторант

Мислите на всички ни са с Боби Михайлов, Любослав Пенев и Петър Хубчев! Думите са на Красимир Балъков при откриването на своя музей-ресторант „Каса Бала“ в София.

„Информацията за състоянието им е твърде оскъдна и не е лично от тях – призна магическият халф. - Мислите ни са с тях. Насрочил съм дата за януари да се съберем Четвъртите в света, да вдигнем наздравици. Вярвам, че тримата ще са добре и ще могат да дойдат. В такива моменти от живота трябва да сме заедно още по-силно, отколкото бяхме на терена.“

Здравословното състояние на триото е и основната причина при откриването на ресторанта да нямаше футболисти от златното поколение. Единствен присъства Благой Георгиев.

„Искам тук да е място за приятели – продължи Балъков. - Ще се събираме, ще си говорим. Входът буквално е музей. Там са сложени моите екипи от Етър, Спортинг, Щутгарт и националния отбор. Има специална стена с чинии, на която всеки от моите колеги да може да напише своето пожелание. Надявам се тук да гледаме заедно мачове, да си спомняме стари истории и просто да се забавбяваме.“

Балъков е един от учредителите на фондация „Национали'94“, чиято цел е да подпомага футболисти в тежко здравословно състояние. В момента Борислав Михайлов се лекува от инсулт, а никой не казва дали е излязъл от изкуствената кома. Любо Пенев пък е лечение в Германия заради онкологично заболяване в напреднала степен. Семействата им не дават информация за актуалното състояние и молят за дискретност.