Веласкес намекна за нови ротации в Левски

Хулио Веласкес, треньорът на Левски, намекна за нови ротации в състава за първия пролетен кръг срещу Ботев (Враца). „Сините“ са домакини в събота.

„Не трябва да забравяме, че преди три дни играхме срещу Лудогорец за Суперкупата – намекна треньорът. - Независимо какви действия ще предприемем, те няма да са насочени с мисъл за предстоящото гостуване в Разград за Купата на България. Най-важен за нас е следващият мач.“

Веласкес отнесе сериозни критики, когато сериозно ротира състава и се стигна до загубата с 0:2 от Славия. Отборът му няма право на грешка срещу съперник от ранга на Ботев в битката за голямата цел – шампионската титла.

Според Веласкес няма как Левски да играе едновременно с Мустафа Сангаре и новото попълнение Хуан Переа. Причината е, че двамата са еднотипни нападатели. Включването на Переа срещу Лудогорец не свърши работа.

„Ние сме отбор, който се опитва да играе повече в последната четвърт на терена – обясни Веласкес. - Когато се налага, в някои минути можеш да фиксираш, да ангажираш задната линия на противника и да търсиш повече присъствие в наказателното поле. Във футбола никога не се казва никога.“

За първи път преди два дни контузеният Карл Фабиен тренира наравно с отбора. Няма как да бъде готов за двубоя с Ботев. Треньорът на Левски похвали съперника, но подчерта, че иска победа с добра игра.