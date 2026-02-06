Димитър Димитров-Херо: Трябва да използваме по-евтини чужденци

Българският футбол не разполага с българи, които могат да повишат нивото на отборите. Тъжното заключение направи Димитър Димитров-Херо, треньор на Ботев (Пд). Наставникът е шампион с три различни тима – Литекс, Левски и Лудогорец.

„Кажете ми къде има българи, които могат да повишат нивото – попита Херо преди Битката за Тракия срещу Берое. - Аз не знам. Ще интегрираме българи от нашата школа и ще разчитаме на чужденци, които са по-евтини. На пазара няма свободни хора. Българите, които си струват, имат договори и струват пари. Виждам качество в децата на Ботев, но им трябва време. Искам да играят най-доброто в момента и да дават най-доброто.“

Последният трансфер на Ботев за зимата ще бъде Антоан Конте. Клубът се отказва от Шанде заради твърде големите му финансови претенции.

Херо се възмути, че преди дербито срещу Левски програмата изисква отборът му да почива ден по-малко. „Имаме двубой с Берое, после дерби срещу Локомотив, който цял Пловдив очаква – продължи Димитров. - Мачът с Левски е много важен за нас. Трябва да има равнопоставеност между всички отбори.“

Херо изстреля стреличка към Христо Крушарски, собственик на Локо (Пд). Босът го призова да не се оплаква. „Аз съм дребна душичка и не съм на неговото ниво“, отвърна му Димитров.