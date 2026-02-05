Левски на лов за расисти

Левски тръгва на лов за расисти! „Синият“ клуб осъди обидите към Бърнърд Текпетей от Лудогорец след мача за Суперкупата на България, но иска справедливи наказания. Въпреки че фенове са виновни за скандал, Левски ще бъде държан отговорен от дисциплинарната комисия, както е традицията по цял свят. Безспорно – историята сочи, че заради малцина страдат хиляди. Дисциплинарната комисия на БФС отложи решението за расисткия скандал, защото очаква докладите на длъжностни лица.

„Организатор на мача е Професионалната лига – написаха „сините“ в декларация. - Тя носи отговорност за мерките за сигурност и пропусквателния режи. Левски е отправил препоръка относно организацията в зоната около тунела, която не беше взета предвид. Това не е опит за дистанциране, а коректност към фактите. Клубът е предприел необходимите действия и ще съдейства на компетентните органи. Ще настояваме за поемане на лична отговорност, а при възможност ще бъдат предприети мерки за ограничаване на достъпа им до събития, за чиято организация отговаря Левски. Няма да приемем клубът и стотиците хиляди привърженици да бъдат заклеймявани заради действията на отделни лица.“

Асоциацията на българските футболистите също осъди обидите към звездата на Лудогорец. „Подобни действия представляват грубо посегателство не само срещу конкретния играч, но и срещу фундаменталните ценности на спорта, човешкото достойнство и правовия ред. Футболът е пространство на честна конкуренция, уважение и равнопоставеност.“

За първи път БФС направи обяснения на спорните моменти от мача Лудогорец – Левски. В тях е намерена една единствена неточност. В началото на мача Георги Костадинов от „сините“ е трябвало да получи жълт картон заради провокация срещу Петър Станич. Сърбинът си свали фланелката в знак на протест и правилно е бил санкциониран. Голът на Текпетей е напълно редовен според БФС – няма съмнения за нарушение или засада. За първи път главният съдия носеше камера на гърдите си, която беше достъпна и за телевизионните зрители.