Левски се озъби на съдиите

Наско Сираков, собственик на Левски, пусна гневна декларация срещу съдийската комисия преди мача за Суперкупата срещу Лудогорец във вторник. Легендарният нападател припомни, че между двете страни е имало среща на 29 септември и след това са минали „най-спокойните месеци“ във взаимоотношенията. Сега Сираков се възмути от назначението на Венцислав Митов за ВАР-арбитър на двубоя срещу „зелените“.

„Явно нещо в последните седмици се е променило в отношенията ни - написа собственикът на Левски. - Това назначение не е случаен акт. Може би провокация е силна дума, но със сигурност е тест за всички нас. Истината е, че такава битка не можеш да вземеш без силен отбор и обединена общност. Мисля, че вече сме готови.“

Все по-голяма е вероятността Марселино Кареасо да подпише с Левски. Бившият халф на ЦСКА ще дойде като свободен агент. Кареасо напусна България миналото лято.