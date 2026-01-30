Дежа вю за Лудогорец в Лига Европа

Това се казва дежа вю! Лудогорец отново ще играе срещу Ференцварош. Най-успешният унгарски тим спъна „зелените“ по пътя към групата на Шампионската лига. Сега двата съперника отново се срещат в плейофите в Лига Европа.

Лудогорец изпълни мисията си да прескочи груповата фаза благодарение на победа с 1:0 над Ница. Французите нямаха шанс за класиране и дойдоха с много резерви и млади футболисти. Това обаче няма никакво значение за Лудогорец, който спечели благодарение на Петър Станич. Дошлият през лятото офанзивен халф стана голмайстор №1 на груповата фаза сред всички отбори със седем попадения.

Лудогорец имаше два варианта за съперник. Освен Ференцварош беше германският Щутгарт. При всички положения познатите унгарци са по-добрият вариант от гледна точка на Разград.

Другият българин в Лига Европа – Кирил Десподов, влезе като резерва за ПАОК при загубата с 2:4 от Лион. Двата отбора отдадоха почит на седемте загинали гръцки фенове в тежката катастрофа в Румъния преди три дни.

Сега Десподов и ПАОК имат за съперник испанския Селта. В груповата фаза Лудогорец срази тима от Виго с 3:2 след хеттрик на Станич.

Останалите двойки в плейофите на Лига Европа са: Динамо (Загреб) – Генк, Бран – Болоня, Селтик – Щутгарт, Панатинайкос – Виктория (Пилзен), Фенербахче – Нотингам и Лил – Цървена звезда.