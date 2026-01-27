Жордао намекна, че остава в ЦСКА

Бруно Жордао намекна с пост в социалните мрежи, че няма намерение да напуска ЦСКА. В последните дни се говореше за милионна оферта от отбори от Близкия Изток. Португалският халф се превърна в един от най-силните футболисти след трансфера си през лятото. Освен че дирижира играта на ЦСКА, вкарва и голове.

„Лагерът в Анталия приключи, добра работа, добри чувства – написа португалецът. - Сега е време да се върнем в София и да продължим да натискаме! Очаквам с нетърпение втората част от сезона и да се видим отново на стадиона! Само ЦСКА!“

В същото време треньорът Христо Янев реши да закрие последната контрола преди рестартирането на сезона. „Червените“ ще играят срещу Дунав в събота на базата в Панчарево. Съперникът е единственият непобеден професионален отбор през сезона в България. Треньор на Дунав е Георги Чиликов, който е един от последните шампиони с ЦСКА през 2008 година.

Решението на Янев е логично. Очевидно целта е да излезе с титулярния състав за новия полусезон, който ще бъде публично ясен. Но треньорът иска „да скрие максимално“ от конкуренцията начина, по който иска да играе ЦСКА. Първият мач на отбора е шест дни по-късно – домакинство срещу Арда. Двата съперника имаха шанс да се разузнават по време на лагера в Анталия, където гледаха мачовете си.

Най-добрата новина в ЦСКА е, че няма нито един контузен футболист. За кратко притеснения създаде Алехандро Пиедраита, но травмата му се оказа съвсем лека.