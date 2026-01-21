Мажоритарният акционер Наско Сираков не донесе късмет на Левски в Анталия. Босът пристигна заедно с изпълнителния директор Даниел Боримиров за последните две контроли на „сините“.

Левски завърши 0:0 срещу полския Заглебие. Като титуляр за лидера в Първа лига започна Армстронг Око-Флекс, който беше привлечен от Ботев (Пд). От Пловдив отдавна спряха да претендират за правата на играча и начина, по който беше взет. Двата съперника не успяха да създадат много голови положения и логично мачът завърши без голове.

Досега Левски има също нулево равенство срещу унгарския Ниредхаза и загуба от сръбския Войводина. В неделя е последната проверка на отбора срещу словашкия Тренчин.

До този момент вечните съперници Левски и ЦСКА не се представят убедително в приятелските мачове в Анталия. „Червените“ дори загубиха два, преди да направят 0:0 срещу Черкаси.