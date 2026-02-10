Хулио Веласкес предупреди Разград: Сега мачът е различен, искаме да го спечелим

Хулио Веласкес, треньорът на Левски, предупреди Лудогорец да очака съвсем различен мач в сравнение този за Суперкупата на България. В първото дерби за сезона „зелените“ спечелиха с 1:0. По всяка вероятност Макун няма да може да играе за Левски заради контузия.

„Имаме сили да направим силен мач и да продължим за Купата на България – уверен е испанският треньор. - Времето за възстановяване не е извинение. Лудогорец е състав с голяма широчина в състава, но ние сме уверени в нашите възможности. Сигурен съм, че сега мачът ще е коренно различен. Обстоятелствата са други, сега излизаме на чужд терен.“

Напускането на Фабио Лима е продиктувано най-вече от изтичащия в края на сезона договор. Освен това бразилецът рядко получаваше минути на терена. „Отнесохме се с уважение желанието му да продължи да играе в родината си – продължи Веласкес. - Поведението му беше перфектно и няма от какво да се оплача.“

Треньорът не изключи Левски да привлече още футболисти. „Разделихме се с петима, а дойдоха само двама – ясен е Веласкес. - Нормално е в състава да се присъединят нови. Опитваме се да намерим най-доброто решение за клуба.“

Гостуването в Разград е пореден епизод от дългата серия дербита между съперниците. Левски още веднъж ще играе на терена на Лудогорец за първенство, преди да започнат плейофите.