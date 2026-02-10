Груев с първо голямо признание

Илия Груев получи първото си голямо признание във Висшата лига. Националът е номиниран и може да спечели наградата за най-добър футбобист на кръга. Халфът изигра голям мач за Лийдс, който отборът му спечели убедително с 3:1. В социалните мрежи феновете твърдя, че буквално Груев е бил навсякъде.

Конкуренция на Груев прави спурезвзедата Ерлинг Холанд от Манчестър Сити, Мартин Субименди от Арсенал и Коул Палмър от Челси. От няколко месеца българинът се наложи като постоянна единица за сила в състава на Лийдс, след като започна сезона на резервната скамейка. Следавщият му мач ще е срещу световния клубен шампион Челси.