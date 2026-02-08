Лудогорец обяви война на БФС и Гонзо

Първи кръг за 2026 година във футбола ни първа война! Лудогорец поиска мигновени оставки в Лицензионната комисия на БФС или ще предизвика нов извънреден конгрес.

Хронологията стартира с победата на „зелените“ с 3:1 над Локомотив (Сф). Двубоят се игра на ужасяващ терен в столичния квартал „Надежда“. Минути след него Кирил Домусчиев, собственик на Лудогорец, написа във фейсбук гневен пост и попита как са лицензирани стадионите на Локо и на Монтана, играл в петък срещу ЦСКА 1948. В неделния ден БФС отговори, че не е работа на отделни клубове да искат оставки и да се поддават на натиск.

„На 9 януари Георги Иванов, президент на БФС, в присъствието на всички клубове пое ангажимент да бъде изпратена комисия по стадионите – написа в нова декларация Лудогорец. - Ясната цел беше мачовете да се играят на качествени терени, да се пази здравето на футболистите и да се спазва феърплеят. Никой клуб не се възпротиви. Лицензионната комисия редовно си затваря очите за редица нередности по стадионите. Ако в понеделник цялата комисия и нейният мениджър не подадат оставки или се окаже, че решенията са по нареждане от високите етажи от президента Иванов, ще потърсим подкрепа от останалите клубове за свикване на извънреден конгрес на БФС.“

Дълго време Кирил Домусчиев не се бе изказвал по футболни теми. Изгледа мач и даде дълго интервю пред медии в Анталия, а сега използва социалните медии. Босът получи подкрепа от Илиян Филипов, собственик на Ботев (Пд). Бизнесменът попита как отборът му ще играе за Купата на България в четвъртък срещу Локомотив (Пд) на терена в парк „Лаута“. В петък Цветомир Найденов, благодетел на ЦСКА 1948, написа в социалните мрежи: „На браздата... Елин Пелин“. В мача на отбора му заради лошия терен скъса връзка звезда Бернардо Коуто.