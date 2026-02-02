Славия не продава звездата си

Младежкият национал Кристиян Балов не е за продан, обяви Венцеслав Стефанов. Президентът на „Славия“ призна, че има много запитвания към халфа, но той остава на „Овча Купел“.

„Ако се казва Балов, струва 1 милион евро – иронизира Стефанов. - Ако името му е Балович, цената ще е 10 милиона. Ние ще говорим само за сериозен трансфер. Кристиян Стоянов също е много талантлив. Целта на Славия е да развива таланти. Ще продаваме само при много добра оферта.“

Стефанов разкри, че трансферът на Исак Соле в ЦСКА е бил принудителен. Футболистът се върна контузен от Турция, а не е искал да поднови изтичащия през лятото договор.

„Белият вожд“ призова Илиян Филипов, собственик на Ботев (Пд), да седне с него на детектор на лъжата. През есента двамата влязоха в остър конфликт и обвинения за уредени мачове.

„Филипов ме съди за 20 000 лева за обида – продължи Стефанов. - Бил съм го обидил, че съм казал, че негов човек се обаждал на мой футболист. Всичко е документирано в полицията. Да ме съди и в Мароко, ако иска. Този човек е толкова далеч от футбола, колкото аз съм от Марс.“