Сангаре пропуска втори пореден мач на Левски

Мустафа Сангаре пропусна втори пореден мач на Левски. Малийският нападател не игра при победата с 3:1 над Вихрен (Сандански) на стадион „Георги Аспарухов“. Голмайсторът не игра и в двубоя срещу словашкия Тренчин в Анталия. Очевидно треньорският щаб пази Сангаре за мача за Суперкупата на България срещу Лудогорец във вторник.

Левски поведе благодарение на дузпа в 10-ата минута. Армстронг Око-Флекс изработи наказателния удар, вкаран от Евертон Бала. След почивката се разписаха още Фабио Лима и Асен Митков.

В друга контрола Тодор Неделев вкара изключително красив гол за Ботев (Пд), с който отборът спечели с 1:0 срещу Спартак (Вн). Деян Лозев от гостите получи тежък удар в главата, заради който беше откаран с носилка от терена. Преди контролата Ботев обяви трансфера на Емерсон Родригес, който идва под наем от Лудогорец.

В Анталия пък Славия завърши 1:1 срещу молдовския Милсами. „Белите“ вкараха от дузпа чрез Янис Гермуш.