Янев още ще мисли за титулярния състав

Христо Янев тепърва ще мисли какъв да бъде титулярният състав на ЦСКА за пролетта. Лагерът на „червените“ в Анталия завърши с гръмко 5:2 над южнокорейския Гангуон, което бе и първата победа на турска земя.

„Свършихме работата, която бяхме планирали – каза треньорът на ЦСКА. - Дано трудът ни се отплати през сезона. От първата контрола всички се натовариха еднакво. Беше важно да получат равен брой минути на терена. В момента ми е много трудно да определя титулярни 11. Всички се вложиха в контролите и са сериозни в тренировъчния процес. Надявам се да имаме повече късмет в мачовете.“

Янев не изключи да се появи и нов играч. Треньорът натърти, че търси само истинска конкуренция в сегашния си тим.

Нито един от новопривлечените футболисти в ЦСКА не успя да се разпише в подготовката. Срещу корейския съперник два пъти вкара Мохамед Брахими, който е голмайстор за тима в Анталия с 3 гола. Другите попадения бяха на Кевин Додай, Бруно Жордао и Леандро Годой. Така без попадение останаха новите крила Лео Перейра и Алехандро Пиедраита, както дошлите халфове Исак Соле и Макс Ебонг.

ЦСКА ще продължи подготовката си в България. Преди старта на сезона „червените“ ще играят контрола срещу Дунав (Русе), непобедения лидер във Втора лига.