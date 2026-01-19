Екзотични мачове за България

Изключителна екзотика избра за България световната централа ФИФА. Нововъведените турнири, в които целта е да се повишава нивото на отбори от различни континенти, ни изплати в Индонезия. Състезанието ще е в края на март.

Четиристранният турнир включва още Соломонови острови, които участват в зона Океания, и не по-малката атракция – островите Сейнт Китс и Невис. Със сигурност България ще изиграе два мача, но не е ясно още кой от трите шокиращи като имена съперника ще отпаднат.

Националите за втори път ще са част от така наречените Серии на ФИФА. В първото издание направихме 1:1 срещу Азербайджан в Баку и също там победихме Танзания с 1:0.

Участието в тези серии е в графата „задължителни“ от страна на ФИФА и не БФС е търсил въпросните съперници и турнир.