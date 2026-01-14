Статуя на Димитър Пенев на „Армията“

Димитър Пенев ще има своя статуя на новия стадион „Българска армия“. Треньор №1 на ХХ век почина на 80 години на 3 януари.

Новината обяви Трайчо Трайков, кмет на район „Средец“. На среща при градоначалника Васил Терзиев с представители на ЦСКА е взето решението Стратега да бъде овековечен със статуя. Тя ще бъде на мястото на чешмата, направена от Пенев и също починалия бивш уредник на музея Александър Манов. „Червеният“ клуб вече кръсти на най-великия ни треньор своята академия, която е в процес на изграждане.

В същото време депутатите почетоха с едноминутно мълчание Пенев на старта на първото си заседание след ваканцията.