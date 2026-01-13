Новият бразилец Лео Перейра: ЦСКА е най-щастливият момент в живота ми

ЦСКА е най-щастливият момент в живота ми. Думите са на новото бразилско попълнение Лео Перейра пред клубната телевизия. Крилото започна лагера в Анталия заедно с отбора. ЦСКА организира най-високия възможен лукс за подготовка в баровския хотел „Корнелия“ в курорта Белек.

„Мога само да се наслаждавам, че съм в ЦСКА – продължи Перейра. - Аз съм универсален нападател, който играе по фланга. Винаги се стремя да помагам много на крайния защитник. Бърз съм. Сигурен съм, че феновете ще останат доволни. Трите ми най-силни качества са скоростта, играта един срещу един и навикът ми бързо да се придвижвам назад. Идолът ми във футбола е Пеле, най-големият! Бих посочил и Неймар, който ме вдъхновява. Рафиня също е футболист, за когото няма какво лошо да се каже. Сбъднах мечтата си да играя в най-големия бразилски клуб Коринтианс. В Европа бях част от португалския Маритимо и там беше прекрасно. Сега се връщам на континента и ще се наслаждавам на всеки момент. Надявам се, че ще оставя трайна следа. Искам да покажа как кипи бразилската кръв.“

ЦСКА има сериозни спомени от футболисти от Страната на кафето. На първо място те са бившият бразилски юношески национал Тиаго Силва и голмайсторът Фернандо Каранга.

ЦСКА ще изиграе първата си контрола за 2026 година в сряда. Съперник е полският Корона, където играят националите Владимир Николов и Виктор Попов. Мачът започва в 16,30 часа. Новото попълнение Димитър Евтимов и Джеймс Ето'о получиха почивка от треньора Христо Янев за едно от тежките занимания.