Селекцията на ЦСКА не е приключила, въпреки че клубът вече обяви пет нови попълнения. Безпрецедентно за новата история на „червените“ почти всички желани от треньорския щаб започнаха подготовка от самото начало, а не идват през цяла зима.

Христо Янев призна, че два месеца ЦСКА е наблюдавал новите крила Алехандро Пиедраита и Лео Перейра. „В някои мачове бяхме принудени да променяме начина на игра и функциите на терена на футболисти, тъй като нямахме крила – обясни треньорът пред dir.bg. - Селекцията още не е приключила. Дори в момента работим по нея. Участвам пряко в селекцията заедно със спортния и изпълнителния директор.“

Янев добави, че няма търпение да види ЦСКА на напълно реконструирания стадион „Българска армия“. Според плановете арената трябва да отвори врати през лятото. „Сигурно ще се разплачем от вълнение на новия стадион – продължи треньорът, който е двукратен шампион като футболист на ЦСКА. - Такова нещо не е правено у нас. Изключително мащабно е. Но и не само стадионът, а също тренировъчната база в Панчарево и детско-юношеската академия.“