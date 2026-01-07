Божинов и Кривия започват с Локо (Пд)

Валери Божинов и Александър Александров започнаха подготовка с Локомотив (Пд). Не става въпрос за бившите национали, а за техните синове. Двамата младоци ще се опитат да се наложат при „смърфовете“ по време на лагера в Анталия. Нито Божинов, нито Александров са играли в Локомотив, преди да изпратят там синовете си. Двете момчета обаче тренират от месеци в школата на „Лаута“.

Капитанът Димитър Илиев е контузен. Бившият футболист №1 претърпя операция на коляното и ще бъде в шина до 22 януари. На проби дойде един нов – Георги Трифонов.

Треньорът Душан Косич позволи на легионерите Хуан Переа, Крист Лонгвил, Енцо Еспиноса, Лукас Раян и Франсиско Политино да се присъединят малко по-късно към лагера.

Локомотив завърши 2025 година на шесто място в класирането, като изостана на 15 точки от лидера Левски. В битката за Топ 4 обаче „смърфовете“ са само на четири от Черно море.