Христо Янев, треньорът на „червените“: Да бъдем по-търпеливи към новите

Христо Янев, треньорът на ЦСКА, призова всички да бъдат по търпеливи към новите футболисти. Наставникът разкри, че всички новопривлечени вече са на Панчарево с изключение на Макс Ебонг.

„Ще наблегнем на това, което ни носеше резултати – каза Янев. - Искам да бъдем колектив, да направим отбор, който да играе футбол и да радва окото на тези, които го обичат. Някои играчи могат да се адаптират по-бързо. Трябва търпение. Искам да сме по-добри от сега. Ръководството прави всичко възможно всеки, когото наблюдаваме и искаме, да бъде тук. Ситуацията пред мен не е да развивам млади български футболисти, а да направя така, че ЦСКА да е от водещите в България и да се изкачим в класирането, за да играем в Европа. Най-добрият начин да се пази треньор е резултатите. Работим по плана, който ЦСКА има.“