Новият в ЦСКА: Готов съм за „червената“ армия

Исак Соле, най-новото попълнение на ЦСКА, за първи път говори пред клубната телевизия след трансфера си от Славия.

„Същият град, различен цвят – започна халфът от Централна африканска република. - Готов съм да бъда част от „червената“ армия. Само ЦСКА!“

Соле дойде от Славия, а преди това беше при Станимир Стоилов в турския Гьозтепе. За 18 мача при „белите“ се разписа три пъти, а в тима от Измир има 11 двубоя и 2 попадения.

Двама бивши футболисти на ЦСКА поздравиха Соле за трансфера му в Борисовата градина. Нападателят Гуядин Куялипу и бившият капитан Амос Юга аплодираха решението, а и двамата са негови сънародници от ЦАР.

„Отива ти“, написа Юга в социалните мрежи на снимката от представянето. „Семейство“, добави Куялипу.