Четвъртите в света – гвардейци на своя Баща (СНИМКИ)

Четвъртите в света застанаха като гвардейци на своя Баща. Почти всички от златното поколение на България се наредиха около ковчега на Димитър Пенев, разположен на пистата на сектор „А“ на националния стадион „Васил Левски“. Героите от 1994 година изместиха истинските офицери, които стояха на страж. Хиляди се наредиха на опашка да окажат последна почит на треньор №1 на ХХ век. По-възрастните сравняваха с поклонението на Георги Аспарухов и Никола Котков...

Христо Стоичков, лидерът на Четвъртите в света, не успя да сдържи сълзите си. Наведе се и целуна синовно Пената по челото. „Винаги беше усмихнат и загрижен за нас – промълви Кавалерът на „Златната топка“. - Имах щастието да работя с него много години. Можем да го помним само с най-хубавото – като баща, треньор и приятел. Научих от него, че винаги трябва да обичаш и да помагаш.“

„Голям човек, голяма личност, голям треньор – добави Емил Костадинов, екзекуторът на „петлите“. - Хиляди да спомените ми с него.“

„Не съм чул лоша дума от него и за него – продължи Йордан Лечков, вкарал знаменития втори гол на четвъртфинала срещу Германия в Щатите. - ЩЕ ми се да се ценим повече, докато сме живи.“

На поклонението дойде и последната славна генерация, израснала под погледа на Стратега. „Суетата му беше чужда, сърцата на всички ни плачат“, каза Димитър Бербатов.

„Димитър Пенев е епоха, всички думи са малко за него - добави Мартин Петров. - Винаги ме е наричал Враца, не знам дали някога по моето име.“

С клубния автобус пристигна и целият отбор на ЦСКА, воден от треньора Христо Янев. „Беше велик човек – почти през сълзи каза треньорът на „червените“. - За последно си говорихме преди последния мач срещу Левски. Попитах го кое мисли за най-правилно. Отговори ми – да правя това, което чувства сърцето ми.“

На поклонението присъстваха и „червени“, и „сини“ легенди като Пламен Марков и Божидар Искренов. Феновете бяха хиляди. Ден по-рано Наско Сираков, собственик на Левски, призна, че поддържа тясна връзка със семействата на Борислав Михайлов и Любослав Пенев. Състоянието и на двамата е тежко...

Румен Радев, президент на България, изпрати Димитър Пенев чрез официално съобщение.

„Днес се прощаваме с Димитър Пенев, превърнал се още приживе в легенда на българския футбол – започва то. - Ще остане завинаги в историята с постиженията си като футболист на „Локомотив“ (София) и ЦСКА и като треньор, благодарение на когото България постигна най-престижните си класирания на клубно и национално ниво. Огромни са заслугите му за откриването и подкрепата на много млади таланти да поемат по пътя на големия футбол.

В летописите на спортната ни история Димитър Пенев записа името си с грандиозния успех на националния отбор, спечелил бронзовите медали на Световното първенство по футбол в САЩ през 1994 г., който цял народ съпреживя заедно със „славната Пенева чета“. Напълно заслужено е признанието, което получи през 1996 г. като треньор номер 1 на България за ХХ век. С търпение и усет за тънкостите във футболната игра, но и за характерите на едни от най-големите футболисти на България, Димитър Пенев донесе не само най-доброто класиране на националния ни отбор, но и сплоти българския народ, когато имаше огромна нужда от това.”