Око-Флекс с първи бляскъв мач за Левски

Новото попълнение Армстронг Око-Флекс направи първия си бляскъв мач за Левски. Дошлият от Ботев (Пд) ирландец се отличи с гол и изработена дузпа при 2:1 срещу словашкия Тренчин, с което лагерът на „сините“ в Анталия приключи. От Пловдив още твърдят, че Око-Флекс е техен футболист, но спорно-техническата комисия на БФС се произнесе в полза на Левски.

Тренчин откри резултата в 4-ата минута, но новото попълнение на „сините“ изравни в 23-ата. Победата дойде след точната дузпа на Емерсон Бала в края на първото полувреме.

Мустафа Сангаре, голмайсторът на Левски, пропусна контролата. Нападателят има лека контузия. Сангаре влезе като резерва и в миналия приятелски мач срещу послския Заглебие. Сега Сангаре изгледа двубоя в компанията на собственика Наско Сираков, изпълнителния директор Даниел Боримиров и члена на управата Антон Краус. До тях беше още един контузен „син“ - Карл Фабиен.

От Бразилия пък долетя новина, че грандът Коринтианс се интересува от левия бек Майкон. За него мислят и новаците в елита Коритиба и Ремо. От Левски са поискали 4 милиона евро за един от най-добрите си футболисти.