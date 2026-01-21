ЦСКА остана без победа на турска земя

Без победа остана ЦСКА и в третия си мач от подготвителния лагер в Анталия. „Червените“ завършиха 0:0 срещу Черкаси, лидер в украинското първенство. Двубоят се игра на най-луксозната арена по турската Ривиера – стадион „Мардан Палас“. България има и странни спомени от него. Там се игра контролата на националния отбор срещу Естония, която завърши 2:2 след четири дузпи. В крайна сметка ФИФА нареди резултатът да бъде анулиран заради местните съдии, които най-вероятно са го манипулирали.

ЦСКА се представи по-силно през цялото време, но отново показа затруднения с вкарването на голове. Попадение на Йоанис Питас още в 10-ата минута беше отменено заради засада. Игровото предимство на българския тим се засилваше във всеки момент, но без резултат. Единственото положение на Черкаси дойде в 69-ата минута, но завърналият се в армейския тим Димитър Евтимов успя да отрази удара.

Впечатляваща агитка на ЦСКА подкрепяше през цялото време българския тим. Голямата част от тях са от фенклуба в Харманли. За втори път те гледаха любимия си отбор в Анталия, но не му донесоха късмет. На трибуните пък гледаха капитанът от последната шампионска титла Александър Тунчев, сега треньор на Арда. Там беше и бизнесменът Румен Чандъров, собственик на Септември.

Досега ЦСКА изигра три двубоя в Анталия. Първите два бяха загуби от полския Корона с 0:2 и 1:2 от чешкия Млада Болеслав. Лагерът завършва с мач срещу сръбския Нови пазар в петък.