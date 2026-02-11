ЦСКА напипа точната формула

Мечтаният старт на 2026 година за ЦСКА е факт! Клубът напипа правилната формула, която приляга на най-успешния клуб на България. Десетилетия наред началото на новата година носеше само главоболия в Борисовата градина – с редки изключения и без значение кой е треньор или собственик.

„Грешките на растежа“ явно са разбрани от новото ръководство и то промени напълно политиката си. Плодовете сега са ясни – победа над Арда в първия мач и поне частично отмъщение към съперника, който изхвърли ЦСКА извън Европа преди по-малко от година. След това класиране за полуфинал за Купата на България след убедителна игра срещу особено мразен от феновете отбор – ЦСКА 1948. Всичко това гали ушите на „червените“ запалянковци, които очакват от новия сезон да влязат в един от най-модерните нови стадиони в Източна Европа.

Треньорът Христо Янев демонстрира, че е научил уроците от миналото. Сам е участвал в много слаби стартове на втората част от сезона. Без да говори твърде много, без високопарни слова като предшественика си и бивш съотборник Александър Томаш бившият национал успя да вкара искрицата на успеха в ЦСКА. Двукратният шампион на Бългирия от 2003 и 2005 година призова за спокойствие и опита да тушира еуфорията след двете победи. С напълно ясните думи, че ЦСКА още нищо не е постигнал. Абсолютен факт – от „червените“ не зависи дали могат да станат шампион предвид големия натрупан от есента пасив. Но могат да вземат реванш за загубения финал за Купата на България, задължително трябва да завършат на място, което носи право за евротурнирите.

Новите попълнения не бяха разбрани от обществеността преди подписите им. Сега „червените“ се радват на Исак Соле, на Лео Перейра, на Макс Ебонг, двама от които вече вкараха и дебютните си голове.

Най-важното в момента е ЦСКА да остане наистина здраво стъпил на земята, за да изпълни целите си, които все още са далече.