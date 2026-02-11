Пастор остава при „червените“

Дейвид Пастор ще остане футболист на ЦСКА въпреки гигантския гаф, който направи. Шофиралият пиян бразилец беше осъден условно, но клубът няма да се възползва от правото си да го уволни дисциплинарно.

„Пастор осъзнава грешката си и ще продължи да бъде ваш футбобист – каза спортният директор Бойко Величков. - Искаме да възпитаваме деца в ценности. Сега нашата роля е психологически да го подготвим добре и случаят минимално да му повлияе Той ще си понесе наказанието според вътрешния правилник.“

„Преди да започнем да съдим някого, нека се поставим в неговите обувки – призова треньорът Христо Янев. - Пастор преминава през много тежка лична ситуация и като отбор сме длъжни да му помогнем.“

Бразилецът написа дълго извинение в социалните мрежи към целия отбор и България. Признава грешката си и приема всички санкции.

В негово отсъствие Иван Турицов направи много силен мач срещу ЦСКА 1948 и каза: „Всеки ден се боря да съм титуляр.“