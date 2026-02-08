Бегиристайн, Хаджи и Попеску в залата на славата на Стоичков

Четири легенди на Барселона се събраха накуп. Христо Стоичков приветства в своята дала на славата Чики Бегиристайн, Георги Попеску и Георге Хаджи, които бяха специални гости по случай неговия 60-и рожден ден. Кавалерът на „Златната топка“ лично направи тур из музея за своите гости. Бегиристайн пренебрегна супердербито Манчестър Сити – Ливърпул, в което участва като спортен директор на домакините, за да уважи своя голям приятел от „дриймтима“ на Йохан Кройф.

От понеделник стартира специална експозиция в залата на славата. Феновете ще могат да видят фуражката, с която Стоичков е бил в казармата. За своие привърженици Камата ще извади невиждани досега артефакти от своята лична колекция. Повечето от тях са свързани с ЦСКА, Барселона и националния отбор на България.

Стоичков не можеше да отговаря на хилядите пожелания, които получи на своя телефон по случай юбилея. ЦСКА направи специално видео, в което участваха всички футболисти и треньорът Христо Янев, с което да поздрави празника.