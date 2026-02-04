Наско Сираков се закани на Лудогорец, след като Левски загуби мача за Суперкупата на България с 0:1. За осми път трофея влезе във витрината на „зелените“.

„Загубихме едва битка, но войната тепърва започва - отсече легендарният нападател и собственик на Левски. - Направихме елементарна грешка при гола. Никой от нас не прави трагедии след такъв мач. Изключително съм доволен от представянето на отбора.“

Сираков започва игра на нерви преди мача с упрек към съдийската комисия заради ВАР-реферите. Тя продължи и след края му. Изпълнителният директор Даниел Боримиров се усъмни, че за Левски не е била отсъдена дузпа за нарушение срещу Сангаре в 88-ата минута. А Козмин Моци, директор в Лудогорец, отвърна, че на „сините“ не им приляга да натискат арбитрите чрез медиите.

Левски ще бъде разследван заради публиката си. От Лудогорец се оплакаха, че голмайсторът Бърнърд Тектепей е бил обиждан расистки след края на двубоя. „Ще направим много труден живота на Левски и в първенството“, закани се нападателят.

Още в сряда предстои следващото дерби между двата съперника, но за Купата на България. Този път мачът се мести в Разград, като реванш няма да има. След това Левски за втори път ще трябва да гостува в Делиормана, но за първенство.