Малко фенове на мача за Суперкупата

Едва една трета от националния стадион „Васил Левски“ е продаден за мача за Суперкупата на България между Лудогорец и Левски. От Професионалната лига, организатор на двубоя, 12 000 зрители са си купили билети за 43-хилядната арена. Двубоят е във вторник от 18 часа. Снегът определено изненада домакините от националната арена. Снежната покривка обаче не е сериозна, не се предполага нов снеговалеж и за футболистите се очаква перфектен за февруари терен.

Хулио Веласкес, треньорът на Левски, не потвърди трансфера на Марин Петков в саудитския Ал Таавон. Според различни информации националът трябва да мине тестове и да подпише. А Левски да вземе 1 милион евро от сделката. Веласкес обаче не каза дали Петков ще е в групата на „сините“ в двубоя за Суперкупата. По-вероятно е да не бъде рискуван трансфера.

Левски все още не знае дали ще може да разчита на новия си нападател Хуан Переа за двубоя. Локомотив (Пд) се съгласи на трансфера, но спортно-техническата комисия още не го е картотекирала. Сигурният отпадащ от групата на „сините“ е Карл Фабиен, който лекува контузия.

„Лудогорец е в много добър ритъм от мачовете, които изиграха в Европа – коментира Веласкес. - Трябва да се концентрираме върху нашата игра. Искам да спечелим мача в редовното време. Към всеки съперник подхождам с професионализъм и уважение.“

За разлика от ообственикът Наско Сираков треньорът отказа да говори за съдиите: „Тук съм 13 месеца. Казвам само футбол, футбол, футбол! Когато има официална информация от клуба, хубаво е да питате него. Аз отговарям за моите действия и думи.“

Ден по-рано Сираков публикува съобщение чрез официалния сайт, че се притеснява особено много от ВАР.

В същото време Марселино Кареасо, очакваният нов в Левски, изпусна самолета си и медицинските прегледи в София. Официалната версия е, че колумбийският халф има семейни причини да не пристигне. Кареасо е бивш футболист на ЦСКА и минаваше за един от най-добрите на „Армията“. Миналото лято колумбиецът отказа нов договор с „червените“, а сега пак е свободен агент.