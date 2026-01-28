Хьогмо се надъхва с многото голове в Разград

Пер-Матиас Хьогмо, треньорът на Лудогорец, се надъха с факта, че отборът му вкарва много голове като домакин в Лига Европа. Сега „зелените“ се нуждаят от победа на всяка цена срещу Ница, за да имат шанс да се класират за плейофите. Преди старта на последните мачове в груповата фаза Лудогорец е на една точка под чертата и е в „зоната на сметките“.

„Имахме доста интензивни и тактически тренировки – подчерта норвежкият треньор. - Всички футболисти са мотивирани и ще видим какво ще се случи. Отбори от типа на Рейнджърс и Ница са мотивирани да се доказват в евротурнирите. Имаме увереност, защото в последните две домакинства в Лига Европа вкарахме шест гола. Срещу ПАОК бяхме съвсем близо и до победата. Доволен съм от групата, с която разполагам. Играчите са подготвени да правят разликата, дори да влязат от пейката.“

Хьогмо похвали Ница, който няма шанс да продължи. И очевидно е разузнал добре французите. „В състава им има огромна конкуренция – продължи норвежецът. - Постигнаха добър резултат срещу Нант, въпреки че загубиха от Тулуза.“

Лудогорец падна в последния си мач в турнира от Рейнджърс 0:1. При успех „зелените“ реално си бяха подпечатали мястото на плейофите.

В същото време бразилският Вашку да Гама иска да си върне Ерик Маркус от Разград. Крилото на Лудогорец също желае да напусне, след като не получава достатъчно минути на терена. Маркус игра първо под наем в Разград, а после беше откупен. В 69 мача бразилецът вкара 11 гола и даде седем асистенции.