Ботев (Пд) иска наказания за Левски

Ботев (Пд) ще иска наказания за Левски и вече бившия си футболист Око-Флекс. Собственикът на „канарчетата“ Илиян Филипов заяви пред Спортал, че очаква правата на играча да бъдат спрени между 4 и 6 месеца. С други думи – до края на сезона. Спортно-техническата комисия на БФС отсъди, че футболистът е на Левски.

„Обжалваме едностранното прекратяване на договора на Око-Флекс – разясни Филипов. - Откупната клауза не дава право на футболиста сам да си тръгне. Четохме над 20 страници за решения по подобни казуси и всички са в полза на клубовете. Очаквам най-малко сериозни компенсации, тъй като имаме пропуснати ползи от трансфера в Лудогорец. А Левски носи солидарна отговорност за парите и най-вероятно ще бъде наказан да не може да привлича нови в един трансферен прозорец. Ще видим какво ще се случи, ако Око-Флекс играе в официален мач. И в момента той е футболист на Ботев и му превеждаме заплатата в специална сметка. Договорът му не е прекратен и не знам как Левски мисли да го картотекира.“