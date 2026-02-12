Евангелос Маринакис, ексцентричният гръцки собственик на Нотингам, уволни трети треньор за сезона! Нулевото равенство срещу последния Уулвърхемптън коства поста на Шон Дайш. Феновете на стадион „С|ити Граунд“ бурно освиркваха отбора, който след 30 години се завърна в евротурнирите, но е на точка наз доната на изпадащите. Дайш спечели само два от десетте си двубоя във Висшата лига и общо изкара 114 дни начело на Нотингам.

Сезонът за отбора започна при Нуно Ешпирито Сантуш. Продължи при Анге Постегоклу, който изкара само 39 дни начело на Нотингам.

Най-желаното име за клуба е Роберто Манчини. Шампионът с Манчестър Сити е свободен в момента, но изискванията на италианеца са твърде големи.

Треньор търси и Тотнъм. Най-вероятен е аржентинецът Маурисио Почетино, но чак след края на сезона. Уволненият преди от Тотнъм треньор сега е национален селекционер на САЩ и ще води отбора на Мондиал 2026.

Манчестър Юнайтед също получи треньорски шамар. Английската асоциация иска да преподпише договора с Томас Тухел. Въпреки че под ръководството на германеца „трите лъва“ не играят впечатляващо, явно шефовете си го харесват. А Тухел бе сред вариантите за Юнайтед.

В същото време Джеймс Милнър изравни велик рекорд. Ветеранът изигра мач №653 във Висшата лига! Така той изравни Гарет Бари. Сега Милнър игра за Брайтън при 0:1 срещу Астън Вила.