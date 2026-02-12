Веласкес си харесва Левски

Хулио Веластес продължава да си харесва Левски. И това е въпреки загубите с по 0:1 от Лудогорец, които костваха два трофея на „сините“ през 2026 година. Реплики като „Заслужавахме да продължим“, „Левски беше по-добрият отбор“, „Направихме много силен мач“ и „Създадохме достатъчно положения“ в никакъв случай не топлят ушите на „сините“ запалянковци.

Напротив – Лудогорец показа, че може да бие Левски и като гост пред много публика, и като домакин пред рехави трибуни. Четвъртфиналът Купата на България по-скоро показа, че все още разликата в класата между Разград и „Герена“ е доста сериозна. Оказа се, че за Лудогорец е дори по-лесно, когато има твърде наситена програма с мачове.

Левски имаше значително повече време за почивка. Изигра три официални мача, от които резонно победи само Ботев (Враца) с 3:1 у дома. Лудогорец вече излезе в пет двубоя, два от които в Лига Европа – срещу доста надвишаващите български стандарти Рейнджърс и Ница. Следващата седмица ще приеме Ференцварош в плейоф в евротурнире. Треньорът Пер-Матиас Хьогмо не прави почти никакви промени в състава си, а Веласкес не спира да ротира футболистите. При Левски реално не може да се каже кой са титулярните 11.

Сърцата на „сините“ все още са стоплени от седемте точки аванс на върха. Лошата новина е, че предстоят още три сигурни мача с Лудогорец, а и още доста други дербита.