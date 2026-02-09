Касабов със златна значка за 50 г. в Байерн

Михаил Касабов получи златна значка от Байерн по случай, че е половинвекововна част от баварския клуб. Бившият президент на БФС беше гост на „Алианц Арена“ при победата с 5:1 над Хофенхайм. За него имаше специално място във ВИП-ложата на стадиона. Освен златната значка Касабов получи като дар грамота и изключително рядко уиски.

„Признанието е огромно – разказа международник №1 в българския футбол, който все още ходи като делегат на мачове под егидата на ФИФА и УЕФА. - За 50 години сигурно имам поне 500 мача на Байерн на живо. Не мога да ги преброя и да ги запомня всички.“

Касабов беше един от най-близките приятели на най-голямата легенда Франц Бекенбауер. Кайзера го покани и на последния рожден ден, преди да си отиде от този свят. За Касабов едни от най-ценните приятелства са също с Ули Хьонес и Карл-Хайнц Румениге.

Касабов имаше удоволствието да изгледа истински спектакъл. Хари Кейн вкара два гола от дузпи, изработени от Луис Диас. След това колумбиецът сам направи хеттрик.Диас се превръща безкрайно важен за Байерн, където в 30 мача има 18 попадения и 14 асистенции. В първия си сезон в Мюнхен вече е по-добър от легендите Ариен Робен и Франк Рибери в дебютните им кампании.